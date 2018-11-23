с чего всё началось

Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский». В сообщении на сайте регулятора отмечается, что в деятельности банка установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ.

Экономика Экономика Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет Сенаторы одобрили поправки в федеральный бюджет на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5 процента до 2,1 процента ВВП.

Энергетика Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $61 Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с ноября 2017 года - данные торгов.

Финансы Финансы ВТБ повысил ставки по вкладам для клиентов банка Ставка по новому вкладу «Лояльный» составит 7,5%. «Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка», — указано в сообщении.

Экономика Экономика «Роснефть» подала многомиллионный иск против биржевого трейдера Компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск против трейдера Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) компании "Солид — товарные рынки", требуя взыскать с нее свыше 36,5 млн руб. Как следует из карточки дела, исковое заявление было подано в суд 22 ноября, однако дата его рассмотрения пока не назначена.

Экономика Экономика Рада утвердила бюджет Украины на 2019 год с дефицитом более $3,2 млрд Бюджет Украины на 2018 год предусматривал предельный объем дефицита в 80,6 млрд грн (2,4% ВВП).

Экономика Экономика Почта банк стал владельцем 100% акций «Мультикарты» Почта банк стал владельцем 100% акций процессинговой компании "Мультикарта", выкупив у ВТБ оставшуюся долю в 25,33%, сообщили в пресс-службе банка.

Экономика Экономика Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии

Экономика Экономика Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.

Экономика Экономика Российские компании оказались перспективнее европейских «Лента» попала в группу компаний, рост EBITDA которых ожидается на уровне 5-10 процентов, в то время как у подавляющего большинства европейских сетей результаты не превысят 2-5 процентов.

Экономика Экономика Бюджет Владимирской области планируется с дефицитом в 2 млрд рублей Согласно документу, региональные власти надеются, что в 2019 году собственные налоговые и неналоговые доходы составят 45 млрд рублей.

Экономика Экономика Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.

Экономика Экономика Совфед ратифицировал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном Совет Федерации в пятницу ратифицировал соглашение, предусматривающее создание зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Экономика Экономика «Роснефть» и «Лукойл» готовятся к бурению скважины в Азовском море Совместное предприятие "Роснефти" и "Лукойла" - "Приазовнефть" готовится к бурению второй разведочной скважины на месторождении Новое в Темрюкском заливе Азовского моря.

Энергетика Энергетика Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль Дизельное топливо в России за период с 12 по 18 ноября 2018 года подорожало на 1 рубль - до 46,29 рубля за 1 л. В то же время средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил Росстат.