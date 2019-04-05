Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»REGNUM 01:46

По величине активов банк «Иваново» занимал 294 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Международный расчетный банк» (г. Москва). С начала 2019 года без лицензии остались семь банков.
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ЦБ отозвал лицензию у подконтрольного экс-конгрессмену США банка

РБК02:25

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Известия01:56

Банк России отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

ТАСС01:59

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

RT на русском01:45

ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

Банки.ру02:20

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Газета.Ru01:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Говорит Москва01:55
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Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке

Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Шведский военный самолет несколько часов кружил над Петербургом

Обновлено вчера в 12:22
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
Политика

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера

Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Сергей Овчинников – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке», Гончаренко и Сёмине

«Ем раз в день, но что хочу и сколько хочу» В предыдущий раз Овчинников был в гостях у «Чемпионата» четыре с лишним года назад.
Обновлено в 01:30
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева впервые показала лицо отца своего ребенка

Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
Обновлено в 01:00
Космос

Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»

Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено вчера в 08:10
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева опубликовал архивное фото с молодым отцом

Сын популярного артиста Дмитрия Нагиева Кирилл Нагиев опубликовал в своем Instagram-аккаунте редкое архивное фото, на котором запечатлен с молодым отцом.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

Четверо детей задохнулись угарным газом в Кемеровской области

Обновлено в 01:37
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 12:14
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту в России

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России на 2019 г. снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, ожидавшимися экспертами в январе.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Хорошеет с годами: Эвелина Блёданс не стесняется показывать фигуру и в 50

5 апреля 50 лет исполняется советской и российской актрисе театра и кино, певице, телеведущей латышского происхождения, родившейся в Ялте, Эвелине Блёданс.
Обновлено вчера в 19:20
Театры

Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали

Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

В Москве признали памятником старинный дом у Крутицкого подворья

Старинный деревянный дом вблизи Крутицкого подворья получил статус объекта культурного наследия, сообщается на сайте мэрии Москвы.
Обновлено в 02:36
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
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