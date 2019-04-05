Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»RT на русском 01:45

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

ПРАЙМ06:31

ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

Банки.ру02:20

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Известия01:56

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Газета.Ru01:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

RT на русском01:45

ЦБ отозвал лицензию у подконтрольного экс-конгрессмену США банка

РБК02:25

Банк России отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

ТАСС01:59
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Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства активы на 460 миллионов рублей, которые принадлежали близким полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Илан Шор изводил Жасмин своей ревностью

По словам поп-дивы, до свадьбы избранник изводил ее своей ревностью.
Обновлено в 05:18
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой

Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
Обновлено в 05:00
Технологии

Более 70% россиян старше 55 лет пользуются интернетом ежедневно

Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются интернетом.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Обновлено в 05:08
Космос

Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды

Тяжелые металлы, железо и никель, позволили фрагменту погибшей планеты пережить разрушение планетной системы, заявляют астрономы Уорикского университета (Великобритания) в журнале Science.
Обновлено вчера в 14:00
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Путешествия

Федор Конюхов не успел вовремя добраться до мыса Горн

Обновлено в 10:19
Происшествия

В московском суде произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Политика

Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника

Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года.
Обновлено в 10:35
Футбол

Дерби «Спартак» — ЦСКА прокомментируют Черданцев и Нагучев

Игру прокомментируют Георгий Черданцев (с комментаторской позиции) и Роман Нагучев (с «бровки» поля).
Обновлено в 09:23
Футбол

«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером

Обновлено в 06:28
Происшествия

Суд нашел и арестовал уродовавшую россиянок «хирурга» из Украины

Обновлено в 10:02
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Технологии

Водителям такси запретят перерабатывать

Агрегаторы такси введут ограничение по времени работы водителей. Об этом сообщается в общем релизе компаний.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Тверской маньяк, убивший школьницу, получил пожизненный срок

Обновлено в 10:01
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Мадриде

Обновлено в 10:22
Технологии

ВКонтакте и KupiKupon начислят кешбэк 20% за покупку купонов

Пользователи ВКонтакте получат кешбэк 20% за покупки в сервисе KupiKupon. Акция действует при оплате с помощью VK Pay.
Обновлено в 09:08
Гаджеты

Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9

Обновлено вчера в 12:17
Интернет

Google Assistant получил крупное обновление

Команда разработчиков Google объявила о выпуске крупного обновления и расширения функциональных возможностей цифрового помощника Assistant, доступного для мобильных платформ Android и iOS.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Назван источник заражения гепатитом 150 онкобольных детей

Роспотребнадзор полагает, что заражение произошло от одного ребенка Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли предполагаемый источник заражения гепатитом С 150 детей с онкологией, проходящих лечение в Амурской областной детской клинической больнице, сообщает "Ъ".
Обновлено в 04:21
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