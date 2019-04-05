Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»RT на русском 01:45
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия
Находившийся под домашним арестом челябинец убил соседку
Сотрудники следственных органов проверяют информацию СМИ о том, что 71-летний житель Челябинска, находившийся под домашним арестом за убийство родственницы, убил свою 41-летнюю соседку.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 06:21
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Обновлено в 05:04
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Политика
Песков не считает высоким процент россиян, желающих эмигрировать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал свою оценку исследованию, согласно которому «каждый пятый россиянин хочет эмигрировать».
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено в 05:33
Политика
Трамп назвал сроки подписания торгового соглашения с Китаем
Лю Хе на встрече с Трампом передал послание от председателя КНР Си Цзиньпина, который выразил надежду, что Китай и США завершат работу над текстом торгового соглашения «в кратчайшие сроки».
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Интернет
WhatsApp для бизнеса вышел на iOS
WhatsApp Business, версия мессенджера для малых предприятий, стал доступен на устройствах под управлением iOS.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
В Совфеде назвали «режиссурой» иски родственников жертв MH17 к России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал иски родственников жертв MH17 к России, пересланных из ЕСПЧ правительству РФ.
Обновлено в 06:14
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Барнауле ребенок упал с трибуны ледового дворца
Обновлено в 03:48
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения
Суд приостановил работу интернет-магазина "Плеер.ру" на 30 суток за продажу товаров без кассовых чеков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Савеловском суде Москвы.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Спорт
Эксперт: Орсер не поможет Медведевой разучить четверной
Обновлено в 05:10
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Вариант отказа от доллара в королевстве обсуждают уже несколько месяцев, отмечают источники агентства.
Обновлено в 05:07
Экономика
Михельсон рассказал о фактической мощности трех линий «Ямала СПГ»
Реальная мощность трех линий завода "Ямал СПГ" превышает проектную в 16,5 миллиона тонн и фактически составляет 17,5 миллиона тонн, заявил глава основного акционера проекта "Новатэка" Леонид Михельсон.
Обновлено в 07:02