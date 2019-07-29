Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»Интерфакс - Россия 01:46
Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация", говорится в сообщении ЦБ. Банк "Ассоциация" по итогам первого квартала 2019 года занимает 163-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
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