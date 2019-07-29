Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»RT на русском 01:39

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
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