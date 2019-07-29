Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»RT на русском 01:39
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
Обновлено вчера в 22:36
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Финансы
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено 27 июля в 10:07
Футбол
Карпин не считает Еременко ключевым игроком «Ростова». Есть другие футболисты
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы в гостевом матче 3-го тура РПЛ над "Арсеналом" (3:2) не согласился, что автор первого гола со штрафного полузащитник Роман Еременко – половина команды.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Политика
США вновь обвинили Россию во вмешательстве в украинские выборы
Национальный демократический институт США обвинил Россию во вмешательстве в выборы нового созыва Верховной рады Украины.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов
Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева выступила на «Жаре» в черном полупрозрачном комбинезоне
Обновлено вчера в 21:44
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Китай разрешил импорт сои из всех регионов России
В сообщении сказано, что "под российской соей подразумеваются соевые бобы, выращенные во всех регионах России и предназначенные для переработки".
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика
Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
В Молдавии сняли запрет на поездки парламентариев и членов правительства в Россию, который действовал с марта 2017 года.
Обновлено в 02:39
Транспорт
В Москве каршеринг побил 24-миллионный рекорд
Рекорд стал возможным благодаря увеличению парка каршеринговых машин в два раза за последний год.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
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Общество
Товары с AliExpress появятся в российских магазинах
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей.
Обновлено вчера в 18:05