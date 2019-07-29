Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»RT на русском 01:39

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

КБ «Ассоциация» обвинил в дестабилизации банка своего сотрудника

Нижний сейчас05:43

Банк «Ассоциация» назвал причины отзыва лицензии ЦБ

ПРАЙМ04:07

ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

РБК01:37

Нижегородский банк «Ассоциация» лишился лицензии

НТА-Приволжье02:34

В банке «Ассоциация» выявлено мошенничество со стороны сотрудника казначейства

ТАСС03:14

ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»

НИА Нижний Новгород02:39

Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»

Реальное время01:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Обновлено в 04:52
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Здоровье

Красноярские врачи начали применять «ловушки» для тромбов

Обновлено в 05:28
Происшествия

В Москве госпитализировали Алексея Навального

24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Общество

Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту

Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Спорт

Редькин посоветовал Логинову не выпендриваться

Новый руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин считает, что без подписания соглашения с СБР лидер сборной Александр Логинов не сможет выступать.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка

Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.
Обновлено в 04:25
Космос

Обнаружена каменистая экзопланета с тремя красными солнцами

Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами, которую назвали LTT 1445Ab.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Политика

СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

В Батуми прошел митинг за диалог с Россией

Обновлено вчера в 13:47
Футбол

«Бенфика» обыграла «Милан» на Международном кубке чемпионов

Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Общество

Товары с AliExpress появятся в российских магазинах

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Авто

Kia начала продажи суперэкономичного Kia Cerato

Компания Kia объявила старт продаж новой модификации седана Cerato/K3.
Обновлено в 01:55
Теннис

Потапова поднялась на 22 места в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова переместилась на 75-е место в чемпионской гонке WTA.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы

Обновлено в 04:38
Политика

Помпео заявил, что Иран отказался его принять

Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агенство «РИА Новости»
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе

С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено в 04:00
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Футбол

Киевское «Динамо» переиграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Футболисты киевского "Динамо" одержали волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

В Генштабе заявили, что США виновны в гибели мирных жителей в «Рукбане»

Ответственность за гибель мирных жителей в лагере «Рукбан» лежит на Соединенных Штатах, которые в течение долгого времени отказываются что-либо предпринимать с целью разрешения сформировавшегося там гуманитарного кризиса, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местный источник.
Обновлено в 04:58
Общество

В Шелеховском районе введен режим ЧС из-за паводка

Шелеховский район, 29.07.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению Максима Модина в Шелеховском районе введен режим ЧС.
Обновлено в 00:07
Футбол

Лионель Месси подвергся нападению на Ибице

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Общество

Меган Маркл стала редактором журнала Vogue

Супруга принца Гарри, герцогиня Меган Маркл стала приглашенным редактором журнала Vogue.
Обновлено в 05:32
Главное