Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»Газета.Ru 02:00

Центробанк России (ЦБ) проинформировал о решении отозвать лицензию у нижегородского банка "Ассоциация". Об этом сообщается на сайте регулятора.
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