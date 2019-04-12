Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Известия 01:43
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора. В сообщении уточняется, что по величине активов на 1 апреля 2019 года «Аспект» занимал 343-е место в банковской системе страны.
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Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать детей без прививок в школу
Министерство просвещения России предложило не пускать в школу детей без прививок, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на предложение ведомства.
Обновлено в 01:15
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Обновлено вчера в 23:12
Авто
Кроссовер Baojun RS-5 по цене «Весты» вышел в продажу
Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Интернет
Сайт Searchface начал работать через авторизацию
Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 12:40
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
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Обновлено в 02:19
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Мужчины поделились мнением о волосах на женском теле
Обновлено вчера в 15:03
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Мэром Таллина избран русскоговорящий Михаил Кылварт
Мэром столицы Эстонии избран заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 13:16
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента
Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Афганские талибы объявили о начале весеннего наступления
Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о начале ежегодного весеннего наступления - операции "Победа".
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены
Напомним, что накануне, 11 апреля, боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД возможны задержки движения поездов
Задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам возможны в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.
Обновлено в 01:17
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Общество
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.
Обновлено в 01:37
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Автоспорт
Пилоты Ferrari получили новые элементы силовых установок
Перед началом пятничных тренировок в Китае стало известно, что оба гонщика Ferrari и оба гонщика Haas получили по второму блоку управляющей электроники.
Обновлено вчера в 23:49
Наука
Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны
Обновлено в 00:42
Футбол
Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49