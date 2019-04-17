Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200Газета.Ru 01:41
По величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России. Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
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Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
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Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
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Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
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Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
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Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
В Крыму считают требования Украины по компенсации детскими играми
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал заявление "Укрнафты" о том, что третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию за имущество компании, отчужденное в Крыму.
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Обновлено вчера в 23:21
Общество
Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России
Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Энергетика
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Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Обновлено в 00:16
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Технологии
Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов
Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
Происшествия
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Обновлено в 02:46
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Волгограде директора школы задержали за мошенничество
Волгоградские следователи завели уголовное дело в отношении бывшего директора школы и его заместителя, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
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Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия
ФСБ изъяла 37 единиц незаконного оружия у жителя Екатеринбурга
Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность екатеринбуржца, организовавшего нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия для последующей перепродажи.
Обновлено в 03:21
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ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
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На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03