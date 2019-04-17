Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200Газета.Ru 01:41

По величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России. Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
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ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

Газета.Ru03:53

ЦБ РФ отозвал лицензию у Тройка-Д банка

Интерфакс02:15

Банк России отозвал лицензию у «Тройка-Д банка»

Вечерняя Москва01:42

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

ТАСС01:54

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного «Тройка-Д Банка»

Агентство Москва01:46

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»

RT на русском01:43

ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

РБК02:09
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Задержан хулиган, устроивший погром в вагоне метро Петербурга

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Происшествия

Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Обновлено в 03:36
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Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов

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Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил»

Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
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Варвару Караулову освободили из колонии

Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
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Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей, оставивших место ДТП

Обновлено в 03:41
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Мамаев сослался на слова Путина в суде

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Технологии

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров.
Обновлено в 03:26
Кино

Сталина заменили на Гитлера в российской версии «Хеллбоя»

Обновлено вчера в 21:50
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
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Экономика

Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

В Крыму считают требования Украины по компенсации детскими играми

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал заявление "Укрнафты" о том, что третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию за имущество компании, отчужденное в Крыму.
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Происшествия

В Екатеринбурге при пожаре погибли четыре человека

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Общество

Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России

Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел

Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
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Энергетика

Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72

Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Обновлено в 00:16
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Технологии

Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов

Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
Происшествия

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
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Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже

Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
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Происшествия

В Волгограде директора школы задержали за мошенничество

Волгоградские следователи завели уголовное дело в отношении бывшего директора школы и его заместителя, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
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Происшествия

В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро

Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия

ФСБ изъяла 37 единиц незаконного оружия у жителя Екатеринбурга

Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность екатеринбуржца, организовавшего нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия для последующей перепродажи.
Обновлено в 03:21
Происшествия

ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
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Происшествия

На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро

Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
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