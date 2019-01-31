Экономика
ЦБ отозвал лицензию у РадиотехбанкаРБК 00:49
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в Радиотехбанке, зарегистрированном в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте ЦБ. Регулятор отметил, что кредитная организация была вовлечена в сомнительные транзитные операции.
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в Радиотехбанке, зарегистрированном в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте ЦБ.РБК00:49
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Транспорт
«Коммерсант»: в Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Бизнесмены предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях в поставках продуктов и росте расходов на логистику из-за изменений правил передвижения грузовиков в столице, пишет "Коммерсант".
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Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов
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Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.
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Галкин ответил на критику Ахеджаковой за пародию
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Хоккей
Малкин подрался с соперником и повалил его на лед в матче НХЛ
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Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту
Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
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Гостиница «Пекин» в центре Москвы будет продана китайской компании
Как сообщает источник, покупатель планирует создать на части площадей гостиницы Центр китайской культуры.
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Волочкова уличила задержанного сенатора Арашукова в обмане
Напомним, что сегодня, 30 января, был задержан сенатор Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков.
Обновлено вчера в 13:18
Транспорт
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Новые поезда имеют сквозной проход через все вагоны, их вместительность больше на 15%.
Обновлено в 00:41
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Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
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Экономика
В России изменится методика оценки бедности
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, об этом РБК сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Полиция пока не объединила дела о кражах картины и шубы из Третьяковки
"Дела пока не объединяют, их ведут разные следователи", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:27
Политика
В МИД России назвали игрой установленные США сроки по ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал игрой установленный США 60-дневный срок по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с маршруткой
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина
Специальный прокурор США Роберт Мюллер выступил против раскрытия материалов по делу в отношении Concord Management and Consulting (ее в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года), принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.
Обновлено вчера в 17:34
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 11:13
Авто
«АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Vesta Sport выше миллиона рублей
Компания «АвтоВАЗ» подняла стоимость авто Lada Vesta Sport выше 1 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Открывший стрельбу на Корсике мужчина найден мертвым
Пожилой мужчина, который открыл стрельбу по прохожим в коммуне Бастия на Корсике, найден мертвым в своей квартире.
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору кефира
Специалисты Роскачества разработали детальные рекомендации по выбору кефира и рассказали, на что обратить внимание в первую очередь.
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Армия и оружие
На Украине призвали создать оружие, способное «бить вглубь России»
Самусь признал, что на Черном и Азовском морях полностью доминирует Россия, при этом как-либо помешать ей не в состоянии ни НАТО, ни, тем более, Украина.
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Стартап Wannaby запустил приложение для примерки кроссовок
Разработчики уверены, что приложение поможет покупателям и производителям, сократив число возвратов при покупках обуви онлайн.
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Политика
Омелян в день рождения съел торт в виде руин Кремля
Торт в виде руин Московского Кремля подарили на день рождения украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
День рождения русской водки: как появился главный миф о Менделееве
Сегодня, 31 декабря, отмечается день рождения русской водки — неофициальный праздник, связанный с тем, что в этот день в 1865 году знаменитый учёный Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».
Обновлено в 01:48
Происшествия
СК завел дело на омских школьниц, которые надругались над сверстницей
Обновлено вчера в 23:08
Авто
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Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
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Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Эксперты перечислили самые снежные города мира
Уточняется, что речь идет о населенных пунктах с населением выше 100 тысяч человек. Необычный рейтинг возглавили японские города.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара
Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.
Обновлено вчера в 21:36