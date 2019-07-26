Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк». Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Футбол «Спартак» интересуется полузащитником АЗ Гусом Тилом По информации Algemeen Dagblad, красно-белые интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилом и уже уведомили об этом голландский клуб.

Политика В Британии оштрафовали RT на миллионы Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).

Спорт Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Политика МИД России предупредил Украину о последствиях после задержания танкера Россия и Украина договорились о возвращении моряков СБУ утверждает, что российский танкер NIKA SPIRIT ходил с названием NEYMA и был использован "для перекрытия Керченского пролива в 2018 году".

Происшествия Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Intel в последний год стала единственным источником модемных чипов для iPhone после того, как Apple оказалась втянута в продолжительное судебное разбирательство со своим предыдущим поставщиком - Qualcomm Inc. После того как в апреле Apple и Qualcomm урегулировали спор, Intel сообщила об уходе из бизнеса модемных чипов для смартфонов.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

Музыка Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.

Космос Илон Маск показал «прыжок» прототипа межпланетного корабля Основатель компании SpaceX Илон Маск выложил в Сеть видео "прыжка" Starhopper — прототипа космического корабля Starship, который по задумке будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.

Происшествия Россиянина отправили в колонию за твит Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.

Общество Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Общество Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.

Экономика Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169% Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".

Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Происшествия 150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.

Общество ГУ МВД Москвы снова предупредило о незаконности акции 27 июля у мэрии Полиция Москвы снова предупредила, что массовая акция 27 июля у мэрии Москвы не согласована, следовательно незаконна.