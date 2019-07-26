Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»RT на русском 01:40

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк». Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Информация Банка России от 26 июля 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "РАМ Банк"

Гарант08:45

ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

Москва 2402:38

ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

ТАСС01:35

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ банка

Интерфакс01:49

ЦБ отозвал лицензию у РАМ банка

Эхо Москвы01:46

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

Финмаркет01:45

Центробанк отозвал лицензию у столичного «РАМ Банка»

Агентство Москва02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Гаджеты

Российский домашний агрокомплекс управляется при помощи смартфона

Обновлено в 08:18
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником АЗ Гусом Тилом

По информации Algemeen Dagblad, красно-белые интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилом и уже уведомили об этом голландский клуб.
Обновлено в 08:26
Политика

В Британии оштрафовали RT на миллионы

Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Иран произвел запуск баллистической ракеты

Обновлено вчера в 19:54
Спорт

Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира

Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

МИД России предупредил Украину о последствиях после задержания танкера

Россия и Украина договорились о возвращении моряков СБУ утверждает, что российский танкер NIKA SPIRIT ходил с названием NEYMA и был использован "для перекрытия Керченского пролива в 2018 году".
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага

Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Гаджеты

Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд

Intel в последний год стала единственным источником модемных чипов для iPhone после того, как Apple оказалась втянута в продолжительное судебное разбирательство со своим предыдущим поставщиком - Qualcomm Inc. После того как в апреле Apple и Qualcomm урегулировали спор, Intel сообщила об уходе из бизнеса модемных чипов для смартфонов.
Обновлено в 03:44
Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика

Соболь на допросе в СК отказалась свидетельствовать против себя

Обновлено в 08:06
Общество

Беглов не простит срыв ремонта гимназии в Пушкине

Обновлено в 08:29
Музыка

Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Кино

Скончался актер Анатолий Торопов

Обновлено вчера в 09:43
Космос

Илон Маск показал «прыжок» прототипа межпланетного корабля

Основатель компании SpaceX Илон Маск выложил в Сеть видео "прыжка" Starhopper — прототипа космического корабля Starship, который по задумке будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Россиянина отправили в колонию за твит

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Общество

Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана

Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Общество

Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Экономика

Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%

Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы

Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб

Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Происшествия

150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок

В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.
Обновлено в 03:54
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

ГУ МВД Москвы снова предупредило о незаконности акции 27 июля у мэрии

Полиция Москвы снова предупредила, что массовая акция 27 июля у мэрии Москвы не согласована, следовательно незаконна.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои

Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.
Обновлено в 07:13
Политика

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала пышную грудь в кукольном платье на фестивале «Жара»

По мнению фанатов, платье Ани Лорак выглядит кукольным из-за пышной юбки и ажурного орнамента.
Обновлено в 07:16
Главное