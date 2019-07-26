Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»RT на русском 01:40
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк». Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
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Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Обновлено в 02:53
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Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
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Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
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Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
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Около полумиллиарда рублей выделят на ремонт моста «Саратов-Энгельс»
Около 437 млн рублей в ближайшее время выделят Саратовской области на капитальный ремонт моста Саратов - Энгельс через Волгу.
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Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
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Политика
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Обновлено в 05:01
Политика
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Обновлено вчера в 14:47
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Обновлено в 02:59
Политика
В ЕС перечислили реформы, которые должна осуществить новая украинская власть
Перед новой украинской властью теперь стоит задача реформирования государства.
Обновлено в 05:15
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
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Политика
Лукашенко отказался менять дружбу с Россией на деньги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна «никогда и ни за какие деньги» не станет рвать отношения с «братской» Россией.
Обновлено в 05:59
Авто
Skoda придумала защиту от аллергии для водителей
Компания Skoda разработала новую технологию, которая должна помочь водителям, страдающим от аллергии.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Наплевавшую на закон Соболь вызвали на допрос в СК
«В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», — рассказала Соболь.
Обновлено в 02:57
Кино
Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»
Лента выйдет в прокат 24 октября. Картина «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышла в 2009 году.
Обновлено в 04:47
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
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Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше
Очередной туристический рекорд в Крыму: по данным газеты "Коммерсанта", 45 из 100 россиян предпочитают отдых на полуострове остальным отечественным курортам.
Обновлено в 05:53
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Япония и США пересмотрят Руководящие принципы по военным авиапроисшествиям
25 июля правительства Японии и США договорились пересмотреть Руководящие принципы по авиапроисшествиям и обеспечить более быстрое реагирование на ситуацию со стороны местной полиции и аварийных служб.
Обновлено в 05:52
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:48
Общество
В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom
Телеканал RT возмущен штрафом со стороны британского медиарегулятора Ofcom, который был назначен до решения суда.
Обновлено в 05:38
Авто
В ноябре представят новую Kia Optima
Компания KIA определилась со временем и местом премьеры следующей генерации бизнес-седана Optima.
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Футбол
«Крылья Советов» забили шесть голов «Уфе» в молодежном первенстве
«Уфа» на своем поле проиграла «Крыльям Советов» в матче 3-го тура молодежного первенства России.
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Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Сочи часть федеральной трассы обрушилась из-за схода селя
Частичное обрушение автомобильной трассы федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка города-курорта произошло, по предварительным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате схода селя на фоне выпадения обильных осадков.
Обновлено вчера в 13:05
Экономика
Россия сократила долю доллара США во внешней торговле
Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеход
Пешеход, переходивший дорогу, погиб под колесами автокрана, который затем столкнулся с автобусами в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 05:12