Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»RT на русском 01:40
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк». Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
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Политика
СБУ обязали расследовать дело о захвате власти Порошенко
Издание «Украинские новости» распространило информацию, согласно которой Шевченковский районный суд Киева обязал украинскую Службу безопасности (СБУ) возбудить уголовное производство о возможном захвате власти бывшим лидером Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 08:32
Политика
В России впервые прекратили дело о высказывании в адрес Путина
Центральный районный суд Новокузнецка оштрафовал местного активиста Игоря Горланова на 30 тысяч рублей за репост в социальных сетях информации, которая была посвящена теме первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 11:53
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Кино
Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети
Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Рогозин обвинил дождь в медленном строительстве космодрома Восточный
Строительство второй очереди космодрома Восточный затруднено из-за продолжительной плохой погоды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 05:51
Культура
Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Обновлено вчера в 08:07
Технологии
Ростех создает оборудование, позволяющее раздавать Wi-Fi из-под земли
Специалисты Ростеха работают над созданием оборудования, посредством которого станет возможным раздавать Wi-Fi прямо из-под земли.
Обновлено в 11:52
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения Путина за неделю вырос на 0,9%
Рейтинг одобрения президента России Владимира Путина за неделю (с 15 по 21 июля) повысился на 0,9% — до 65,2%. Это следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:51
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду
Обновлено в 02:52
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
Обновлено в 12:07
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы
Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 11:12
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Армия и оружие
Китайские журналисты рассказали о «напугавших НАТО» российских Ту-160
Китайские журналисты рассказали о том, как появление российских бомбардировщиков Ту-160 во время учений BALTOPS-2019 «напугало НАТО».
Обновлено в 12:13
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Экономика
Российские аграрии стали лучше удобрять почву
В 2018 г. потребление минеральных удобрений в России составило 3,1 млн т в действующем веществе, что стало рекордом за последние 25 лет.
Обновлено в 11:19
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Политика
Временного поверенного в делах Литвы вызвали в МИД Белоруссии
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы и выразил ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования "под надуманным предлогом", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 12:03
Политика
МИД предупредил британские СМИ в РФ о последствиях после штрафа RT
«Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона», — говорится в комментарии ведомства.
Обновлено в 09:55
Спорт
Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
Ефимова победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.20,17.
Обновлено в 08:52
Здоровье
В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек
32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.
Обновлено в 12:10
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Игры
Сюрприз: на Nintendo Switch неожиданно вышли Doom, Doom II: Hell on Earth и Doom 3
Обновлено в 10:33
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44