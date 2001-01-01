Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»RT на русском 01:40

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк». Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
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Информация Банка России от 26 июля 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "РАМ Банк"

Гарант08:45

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

Финмаркет01:45

Центробанк отозвал лицензию у столичного «РАМ Банка»

Агентство Москва02:03

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ банка

Интерфакс01:49

ЦБ отозвал лицензию у РАМ банка

Эхо Москвы01:46

ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

Москва 2402:38

ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

ТАСС01:35
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