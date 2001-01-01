Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк». Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Политика Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа на действующих условиях, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.

Происшествия Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Кличко не пришел на допрос по делу о земельных махинациях Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу не пришел на допрос по делу о земельных махинациях, сообщил в пятницу глава государственного бюро расследований Украины Роман Труба.

Политика В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь В США на федеральном уровне решили вернуть для преступников высшую меру наказания в виде смертной казни.

Политика Владелец задержанного танкера приехал на Украину Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.

Политика Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко при назначении судей.

Теннис Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Спорт ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Авто «Гелик» и вездеход Mercedes-Benz прошли испытания на бездорожье Второй участник испытаний — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road.

Политика Новый фильм про MH17 вскрыл неудобную правду о расследовании "Документальный фильм доказал, что занятая мейнстримными СМИ позиция была политически мотивированной ложью с целью обвинить Россию и отвлечь внимание от Киева и его возможной причастности", — пишет Корыбко.

Наука Протез имени Люка Скайуокера сделали чувствительным Протез руки LUKE, названный в честь главного героя «Звездных войн» Люка Скайуокера, оснастили биологической обратной связью.

Политика Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.

Футбол «Барселона» намерена продать Ракитича или Видаля Руководство "Барселоны" ищет средства для покупки форварда ПСЖ Неймара. Ради этого клуб готов продать Артуро Видаля или Ивана Ракитича.

Происшествия Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.