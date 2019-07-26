Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»RT на русском 01:40

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк». Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
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ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

Москва 2402:38

ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

ТАСС01:35

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ банка

Интерфакс01:49

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

Финмаркет01:45

Центробанк отозвал лицензию у столичного «РАМ Банка»

Вечерняя Москва01:41

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

RT на русском01:40

Центробанк отозвал лицензию у столичного «РАМ Банка»

Агентство Москва02:03
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
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