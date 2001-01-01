Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»RT на русском 01:40
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк». Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
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Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика
Объявлены итоговые данные по выборам в Верховную раду
На Украине 21 июля прошли Внеочередные выборы в Верховную раду. Явка избирателей составила 49,84 процента.
Обновлено в 03:30
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Спорт
Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:52
Космос
Американцы начали заправлять ядерным топливом роверы миссии Mars 2020
В радиоизотопные силовые установки, которые будут снабжать два ровера миссии Mars 2020 теплом и электричеством, специалисты НАСА начинают загружать ядерное топливо.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Экономика
Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%
Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
Обновлено в 08:30
Происшествия
После допроса в СК Соболь осталась свидетелем по делу
После заседания рабочей группы Соболь объявила, что продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома, пока с ней не встретится председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 08:06
Футбол
Гаттузо может стать тренером «Шанхай Шэньхуа»
По информации источника, Гаттузо может перебраться в "Шанхай Шэньхуа".
Обновлено в 08:59
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Спорт
Россию позвали на Олимпиаду-2020
Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 09:07
Общество
На развитие и реконструкцию Выборга выделено почти 2 млрд рублей
Городу выделено почти 2 млрд рублей.
Обновлено в 08:36
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Политика
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон предложил ряду стран присоединиться к коалиции по поддержанию безопасности в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Политика
Эрдоган пригрозил США отказаться от закупки самолетов Boeing
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна может отказаться от закупки американских самолетов Boeing из-за напряженности в отношениях с США.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Авто
За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
Обновлено в 06:48
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
Обновлено в 09:11
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Политика
Румыния заблокировала доставку российских вооружений в Сербию из-за санкций
В МИД Румынии сообщили, что страна не выдала разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями, направлявшегося в Сербию.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона
Обновлено в 09:00
Транспорт
Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская»
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Иранский сухогруз затонул у берегов Азербайджана
Обновлено в 09:11