Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»РИА Новости вчера в 01:38
ЦБ РФ с 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
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Происшествия
В загородном доме хавбека лондонского «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни найдено неопознанное тело.
Обновлено в 01:37
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Собянин осудил призывы выйти на несогласованный митинг
Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя запланированный на субботу несогласованный митинг оппозиционных политиков в столице, отметил, что попытка организации беспорядка ни к чему хорошему не приведет, порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
Обновлено в 01:47
Политика
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
В Китае рассказали об итогах встречи Лаврова с главой МИД КНР
В китайском внешнеполитическом ведомстве рассказали об итогах встречи главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе
Два человека погибли и не менее десяти пострадали в результате обрушения конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в ночь на субботу, сообщило агентство "Рёнхап".
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Макрон созвонился с Трампом после угрозы введения санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил по телефону президенту США Дональду Трампу после угрозы Белого дома о санкциях за налог на американские IT-гиганты.
Обновлено в 01:45
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты
Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
Обновлено вчера в 13:45
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В США нашли мужское тело с пришитой женской головой
В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Моряки задержанного на Украине российского танкера вернулись домой
Моряки российского танкера, который был 25 июля задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в порту Исмаил, прилетели в Москву.
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
Украинские силовики заявили, что в Донбассе ранен один военнослужащий
Обновлено 25 июля в 06:50
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено вчера в 12:25
Музыка
Вечер памяти солиста группы «Сектор газа» Юрия Хоя пройдет в Твери
27 июля Хою исполнилось бы 55 лет Вечер памяти солиста популярной группы "Сектор газа" Юрия Хоя (Клинских) пройдет в клубе BIG BEN в Твери.
Обновлено вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету
С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Политика
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире «Международный кубок чемпионов» забили 10 голов.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Киеве голые мужчины пробежали по Крещатику
Вечером в пятницу в Киеве на Крещатике прохожие заметили группу из шести голых молодых мужчин.
Обновлено в 01:57