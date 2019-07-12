Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредитаКоммерсантъ 03:49
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Автоспорт
В «Торо Россо» поняли причины неудач на этапах во Франции и Австрии
Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Великобритании.
Обновлено в 13:40
Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (2-й тайм)
Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:25
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Витесс» Слуцкого подписал полузащитника «Вольфсбурга» Базура
Полузащитник «Вольфсбурга» Ришедли Базур продолжит карьеру в «Витессе».
Обновлено в 11:58
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено в 09:38
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»
Обновлено в 06:07
Футбол
«Ювентус» согласовал с «Аяксом» трансфер де Лигта
Сошлись на сумме менее €80 млн. Руководство «Ювентуса» достигло договорённости с «Аяксом» по трансферу защитника команды Маттейса де Лигта.
Обновлено в 14:09
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Экономика
Минтруд установил МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек
Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Политика
В Чечне переименуют родовое село Кадыровых
Напомним, с предложением о переименовании села Центарой в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в конце мая 2019 года выступили жители села.
Обновлено в 13:19
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Политика
Госдеп высказался о переговорах по Донбассу
«Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом» и России нужно делать то же самое, подчеркнула сотрудник Госдепа.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова
Обновлено в 09:15
Футбол
«Палермо» переведен в любительский дивизион
В сезоне-2018/19 "Палермо" занял третье место в серии B и получил право сыграть в плей-офф за выход в серию A. Однако из-за финансовых проблем клуб был переведен в серию C. Тем не менее, позднее данное решение отменили, заменив на снятие 20 очков.
Обновлено в 13:55