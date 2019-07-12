Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВКИнтерфакс 03:06

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка НБВК, говорится в сообщении ЦБ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ аннулировал лицензию московского банка из топ-500

РБК03:55

ЦБ аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита»

ТАСС03:22

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

РИА Новости02:19

ЦБ аннулировал лицензию Национального банка взаимного кредита

RT на русском03:50

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Газета.Ru03:32

Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита

Банки.ру05:00

ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВК

Интерфакс03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Гаджеты

Huawei представила смартфон Mate 20 X с поддержкой 5G

Телекоммуникационная компания Huawei представила в Кувейте свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G - специальную версию Mate 20 X, сообщило китайское информагентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт

Прокуратура проведет еще один прием пассажиров из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево

Транспортная прокуратура проведет еще один выездной прием граждан 13 и 14 июля в связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:46
Технологии

Apple не разрешили зарегистрировать товарный знак в России

Американский технологический гигант Apple не смог зарегистрировать в России товарный знак для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR).
Обновлено в 04:59
Политика

Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив

В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5

Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
Обновлено вчера в 04:22
Кино

Экранизация Mortal Kombat будет с рейтингом R и фаталити

Обновлено в 03:34
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Общество

Российская сеть кофеен «Даблби» планирует покорить рынок США

Российская сеть кофеен «Даблби» планирует открыть уже в течение 2019 года несколько своих кофейных точек в США.
Обновлено в 02:19
Политика

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»

Обновлено в 04:52
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок из-за защитного механизма

Обновлено в 06:10
Политика

Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Политика

Кремль увидел перегибы в применении закона об оскорблении власти

Кремль следит за применением норм права в отношении закона об оскорблении власти, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Автоспорт

Шибалов стал вторым на шестом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял второе место на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Игры

Разработчик Assassin’s Creed Odyssey накажет игроков за создание миссий для быстрой прокачки

Компания Ubisoft, разработчик игры Assassin’s CreedOdyssey, накажет геймеров за создание простых миссий для быстрой прокачки.
Обновлено в 06:15
Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Малахов признался, что испытывает неприязнь к Елене Малышевой

65-летний популяризатор нетрадиционных методов лечения и экс-ведущий Первого канала Геннадий Малахов признался, что питает неприязнь к 58-летней коллеге Елене Малышевой.
Обновлено в 05:39
Экономика

В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки

Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Единоборства

Бой Ковалев – Ярд пройдет в Челябинске 24 августа

Обновлено в 06:12
Музыка

Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым

Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Террористы, пытавшиеся устроить крушение «Сапсана», получили сроки

Обновлено в 05:49
Транспорт

Сергей Собянин открыл северный терминал ТПУ «Стрешнево»

Обновлено в 05:07
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков

11-летняя фигуристка Вероника Жилина исполнила тройной аксель во время тренировки в зале.
Обновлено в 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное