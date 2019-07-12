Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВКИнтерфакс 03:06
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка НБВК, говорится в сообщении ЦБ.
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Гаджеты
Huawei представила смартфон Mate 20 X с поддержкой 5G
Телекоммуникационная компания Huawei представила в Кувейте свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G - специальную версию Mate 20 X, сообщило китайское информагентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт
Прокуратура проведет еще один прием пассажиров из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево
Транспортная прокуратура проведет еще один выездной прием граждан 13 и 14 июля в связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:46
Технологии
Apple не разрешили зарегистрировать товарный знак в России
Американский технологический гигант Apple не смог зарегистрировать в России товарный знак для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR).
Обновлено в 04:59
Политика
Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив
В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5
Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
Обновлено вчера в 04:22
Кино
Экранизация Mortal Kombat будет с рейтингом R и фаталити
Обновлено в 03:34
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:11
Общество
Российская сеть кофеен «Даблби» планирует покорить рынок США
Российская сеть кофеен «Даблби» планирует открыть уже в течение 2019 года несколько своих кофейных точек в США.
Обновлено в 02:19
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Политика
Кремль увидел перегибы в применении закона об оскорблении власти
Кремль следит за применением норм права в отношении закона об оскорблении власти, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Автоспорт
Шибалов стал вторым на шестом этапе ралли «Шелковый путь»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял второе место на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Игры
Разработчик Assassin’s Creed Odyssey накажет игроков за создание миссий для быстрой прокачки
Компания Ubisoft, разработчик игры Assassin’s CreedOdyssey, накажет геймеров за создание простых миссий для быстрой прокачки.
Обновлено в 06:15
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Малахов признался, что испытывает неприязнь к Елене Малышевой
65-летний популяризатор нетрадиционных методов лечения и экс-ведущий Первого канала Геннадий Малахов признался, что питает неприязнь к 58-летней коллеге Елене Малышевой.
Обновлено в 05:39
Экономика
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России
Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки
Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Единоборства
Бой Ковалев – Ярд пройдет в Челябинске 24 августа
Обновлено в 06:12
Музыка
Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым
Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт
Сергей Собянин открыл северный терминал ТПУ «Стрешнево»
Обновлено в 05:07
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков
11-летняя фигуристка Вероника Жилина исполнила тройной аксель во время тренировки в зале.
Обновлено в 05:14