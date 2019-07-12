Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредитаКоммерсантъ 03:49
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:27, Вашингтон
Футбол
Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»
Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Эрнани перешёл в «Зенит» в 2016 году.
Обновлено в 15:19
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Лондоне нашли мертвой 17-летнюю скрипачку из России
В Лондоне обнаружили тело 17-летней Кати Цукановой.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей
В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено в 12:40
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству
Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
Обновлено в 03:33
Политика
«Парад дурачков»: Соловьев высказался о видеообращении украинского ведущего
Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Ридусу» о своем отношении к выступлению украинского журналиста Артема Овдиенко, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 12:17
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Футбол
«Витесс» Слуцкого подписал форварда сборной Марокко
"Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, усилил атакующую линию нападающим "Сент-Этьена" Уссамой Таннаном.
Обновлено в 15:01
Игры
Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей
Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.
Обновлено в 12:25
Авто
В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь»
Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Мытищах восстановили подачу газа на ТЭЦ-27
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Авто
В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга»
На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».
Обновлено в 09:03
Происшествия
Тетке избитой девочки в Ингушетии предъявили обвинения
По версии следствия, женщина с ноября 2018 по 3 июля 2019 года систематически била девочку ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 15:07
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется жара
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что летняя погода порадует москвичей уже на следующей неделе, передает ИА "НСН".
Обновлено в 14:04
Гаджеты
AMD обещает расширить модельный ряд графических решений
Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
Обновлено в 08:00
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 15:13
Политика
Александр Беглов решил участвовать в предвыборных дебатах
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов спросил у жителей города, стоит ли кандидатам принимать участие в дебатах.
Обновлено в 11:47
Музыка
Дочь Алсу выпустила клип с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню «Эта любовь». Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
Обновлено в 11:31
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
Политика
Зеленский отчитал Кличко за долги
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В отеле в Сомали произошел взрыв
Обновлено в 11:58