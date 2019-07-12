Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредитаКоммерсантъ вчера в 03:49
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Происшествия
В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел
В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Турция объяснила США причину покупки С-400
Главы минобороны Турции и Соединенных Штатов Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:15
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет
Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено вчера в 13:54
Спорт
Булаев победил в стрельбе из блочного лука на Универсиаде
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош предложил брать в заложники итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 03:58
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Обстрел здания украинского телеканала попал на видео
Обновлено в 06:42
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки
Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика
Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку
Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Опубликованы данные смартфона Xiaomi на чистом Android
Появились некоторые данные новинки Xiaomi Mi A3, которые тщательно скрывались производителем.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал видео со свадьбы с Региной Тодоренко
Влад Топалов показал подписчикам в сети Instagram видео со свадьбы с Региной Тодоренко. Поклонники сравнили ролик с трейлером к фильму.
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Авто
TVS разработала байк Apache RTR 200 Fi E100, работающий на этаноле
Apache RTR 200 Fi E100 нечем не отличается от байка, работающего на бензине, Apache RTR 200 4V, который стал хитом продаж на местном рынке.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии
Обновлено вчера в 13:59
Армия и оружие
Турция проводит военную операцию на севере Ирака
Обновлено в 05:02
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Общество
В Петербурге отрепетировали воздушную часть парада ко дню ВМФ
В Санкт-Петербург состоялась первая репетиция воздушной части Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.
Обновлено в 06:41
Путешествия
Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов
Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Авто
Назван ТОП-5 немецких среднеразмерных кроссоверов
Обновлено в 01:00
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Транспорт
В Москве закрыли девять станций метро
Обновлено в 05:30