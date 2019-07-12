Экономика
ЦБ отозвал лицензию у НКО «21 век»News.ru 01:54
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «21 век».
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Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
Порошенко оценил законопроект Зеленского о его люстрации
Бывший глава Украины Пётр Порошенко прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия
К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками
Обновлено в 06:38
Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Кино
Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»
Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»
Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Генштаб РФ сообщил о размещении США ракет в Румынии в нарушение ДРСМД
США могли ускорить сроки размещения крылатых ракет большой дальности на базах в Румынии, не дожидаясь окончания юридических процедур по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 06:44
Наука
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено 09 июля в 16:55
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Транспорт
Путепровод в Реутове сдадут в сентябре
После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".
Обновлено в 07:14
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Восьмилетнюю девочку покусала мать
Обновлено в 06:31
Политика
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Политика
Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский открыл Чернобыльскую зону отчуждения для туристов
Обновлено вчера в 03:07