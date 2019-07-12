Экономика

ЦБ отозвал лицензию у НКО «21 век»News.ru 01:54

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «21 век».
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ЦБ аннулировал лицензию московского банка

РБК03:55

ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВК

Интерфакс03:06

Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита

Банки.ру05:00

ЦБ аннулировал лицензию Национального банка взаимного кредита

RT на русском03:50

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Газета.Ru03:32

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

РИА Новости02:19

ЦБ аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита»

ТАСС03:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Политика

Порошенко оценил законопроект Зеленского о его люстрации

Бывший глава Украины Пётр Порошенко прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия

К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками

Обновлено в 06:38
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Политика

В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов

Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Кино

Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»

Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Происшествия

Российская туристка попала в психбольницу на Бали

Обновлено вчера в 06:13
Политика

Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»

Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие

Россия начала поставки С-400 в Турцию

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Генштаб РФ сообщил о размещении США ракет в Румынии в нарушение ДРСМД

США могли ускорить сроки размещения крылатых ракет большой дальности на базах в Румынии, не дожидаясь окончания юридических процедур по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 06:44
Наука

Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов

Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено 09 июля в 16:55
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Транспорт

Путепровод в Реутове сдадут в сентябре

После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".
Обновлено в 07:14
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Восьмилетнюю девочку покусала мать

Обновлено в 06:31
Политика

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Политика

Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера

На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский открыл Чернобыльскую зону отчуждения для туристов

Обновлено вчера в 03:07
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