Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредитаКоммерсантъ 03:49
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Авто
В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма
Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Финансы
Официальный курс евро вырос до 71,01 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 1,62 копейки, составив 66,6164 рубля.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Следствие просит арестовать экс-замглавы ПФР Иванова по делу о взятке
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова по делу о получении взятки.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Политика
Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки
Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи
Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело
Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00
Общество
В работе интим-магазина, который связывают с дочерью Кадырова, нашли нарушения
Бутик интимных аксессуаров «Lady A», принадлежащий, по данным СМИ, старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, работает с серьезными нарушениями правил торговли.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Газманов признался в алкогольной зависимости
67-летний певец Олег Газманов признался, что на заре карьеры у него были проблемы с алкоголем.
Обновлено в 03:50
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Наука
Пользователей соцсетей поразила смертельная схватка двух белых акул
В Сети появилось видео сражения двух белых акул.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Малахов признался, что испытывает неприязнь к Елене Малышевой
65-летний популяризатор нетрадиционных методов лечения и экс-ведущий Первого канала Геннадий Малахов признался, что питает неприязнь к 58-летней коллеге Елене Малышевой.
Обновлено в 05:39
Экономика
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России
Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Политика
Кремль увидел перегибы в применении закона об оскорблении власти
Кремль следит за применением норм права в отношении закона об оскорблении власти, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 14:21