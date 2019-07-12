Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредитаКоммерсантъ 03:49

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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ЦБ аннулировал лицензию московского банка из топ-500

РБК03:55

ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВК

Интерфакс03:06

Центробанк отозвал лицензии у двух НКО и аннулировал у Национального Банка Взаимного Кредита

Банки.ру05:00

ЦБ аннулировал лицензию Национального банка взаимного кредита

RT на русском03:50

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Газета.Ru03:32

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

РИА Новости02:19

ЦБ аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита»

ТАСС03:22
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В Польше пропал пятилетний россиянин

Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
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Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

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Происшествия

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В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
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Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

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Авто

В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма

Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

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Обновлено вчера в 13:51
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
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Обновлено в 04:15
Финансы

Официальный курс евро вырос до 71,01 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 1,62 копейки, составив 66,6164 рубля.
Обновлено в 05:49
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Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Следствие просит арестовать экс-замглавы ПФР Иванова по делу о взятке

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова по делу о получении взятки.
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Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
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Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
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Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
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Бутик интимных аксессуаров «Lady A», принадлежащий, по данным СМИ, старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, работает с серьезными нарушениями правил торговли.
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Пользователей соцсетей поразила смертельная схватка двух белых акул

В Сети появилось видео сражения двух белых акул.
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65-летний популяризатор нетрадиционных методов лечения и экс-ведущий Первого канала Геннадий Малахов признался, что питает неприязнь к 58-летней коллеге Елене Малышевой.
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Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
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Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
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Кремль увидел перегибы в применении закона об оскорблении власти

Кремль следит за применением норм права в отношении закона об оскорблении власти, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 14:21
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