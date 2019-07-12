Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредитаКоммерсантъ 03:49
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Наука
Древнейшие человеческие останки найдены в Греции
Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Удар молнии убил женщину в Челябинской области
Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Происшествия
17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти
Обновлено в 01:40
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено вчера в 14:54
Игры
Valve запустила лаборатории Steam
Компания Valve представила новый раздел в своём игровом сервисе «Лаборатории Steam».
Обновлено в 04:08
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле призналась, что инъекции ботокса делала только один раз
Вайкуле признает, что часто вспоминает его слова. Она признается, что только однажды ей делали инъекцию ботокса.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
Обновлено в 02:59
Политика
Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Дубай вводит бесплатную лицензию на алкоголь для туристов
Власти Дубая предлагают иностранным туристам-немусульманам 30-дневную бесплатную лицензию на алкоголь.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Еще один заместитель Чайки подал в отставку
Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:30
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка подорожала к доллару США и евро.
Обновлено 10 июля в 03:57
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты
Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.
Обновлено в 04:36
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества
Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка
Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»
Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
Обновлено 10 июля в 08:00
Политика
Зеленский позвонил Путину по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19