Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредитаКоммерсантъ 03:49

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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ЦБ аннулировал лицензию московского банка из топ-500

РБК03:55

ЦБ аннулировал лицензию Национального Банка Взаимного Кредита

Банки.ру03:15

ЦБ аннулировал лицензию Национального банка взаимного кредита

RT на русском03:50

ЦБ отозвал лицензию у «Национального банка взаимного кредита»

Эхо Москвы03:36

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Газета.Ru03:32

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

РИА Новости02:19

ЦБ аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита»

ТАСС03:22
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Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

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Древнейшие человеческие останки найдены в Греции

Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

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Удар молнии убил женщину в Челябинской области

Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
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17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

Обновлено в 01:40
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Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
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Valve запустила лаборатории Steam

Компания Valve представила новый раздел в своём игровом сервисе «Лаборатории Steam».
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Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
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Лайма Вайкуле призналась, что инъекции ботокса делала только один раз

Вайкуле признает, что часто вспоминает его слова. Она признается, что только однажды ей делали инъекцию ботокса.
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В Польше пропал пятилетний россиянин

Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
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Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

Обновлено в 02:59
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Рассекреченные имена. Кто из татарстанцев отличился на Курской дуге

Обновлено в 04:19
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Общество

Дубай вводит бесплатную лицензию на алкоголь для туристов

Власти Дубая предлагают иностранным туристам-немусульманам 30-дневную бесплатную лицензию на алкоголь.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Еще один заместитель Чайки подал в отставку

Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:30
Финансы

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка подорожала к доллару США и евро.
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Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты

Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.
Обновлено в 04:36
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества

Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка

Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»

Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
Обновлено 10 июля в 08:00
Политика

Зеленский позвонил Путину по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Политика

Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
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