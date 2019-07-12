Экономика
Центробанк отозвал лицензию у НКО «21 век»Газета.Ru 01:33
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "21 век" за нарушение законодательства. Об этом говорится на сайте регулятора.
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Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено 10 июля в 01:58
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
«Реал» готов заплатить за Погба до 145 миллионов евро, «МЮ» хочет 170
Мадридский «Реал» по-прежнему претендует на покупку полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов
Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
Обновлено в 01:24
Технологии
МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов
МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Задержанный замглавы Пенсионного фонда поставил взятки на поток
Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что за это Иванов получил ряд взяток на сумму несколько миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:49
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось
4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Политика
Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Общество
В воскресенье юг Сахалина накроет циклоном
Юг Сахалина окажется во власти циклона, с центром над Японским морем.
Обновлено в 00:34
Здоровье
Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году
В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова повредила ногу на съёмках шоу «Форт Боярд»
Ольга Бузова повредила ногу во время съёмок телешоу «Форт Боярд». Об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
По данным издания, Дубровский упоминается в материалах дела о преступном сообществе, совершавшем хищения у РЖД.
Обновлено в 01:40
Наука
Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть
Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Израильский ПТРК Spike провалил прошлогодние испытания в Индии
Официальная версия, озвученная Нью-Дели, утверждала, что причиной отмены сделки, предусматривавшей покупку израильских ПТРК Spike, стало стремление отдать предпочтение собственной оружейной системе, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).
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