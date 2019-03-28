Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчётного банка»Говорит Москва 01:40

По величине активов банк на 1 января занимал 403-е место в банковской системе России.
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Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе
, опубликованном на сайте регулятора.
Коммерсантъ02:24

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Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

ТАСС02:25

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

РБК02:12

ЦБ отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка

Банки.ру01:35

ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Интерфакс01:56

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчётного банка

RT на русском01:53

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Взгляд.ру02:05

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Коммерсантъ02:24
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Армия и оружие

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Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
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Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
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Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
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ЦИК назвал условие для нового обсуждения передачи мандата Грудинину

ЦИК РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, если только 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Обновлено в 11:56
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Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:42
Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
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Обновлено в 09:21
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Обновлено вчера в 12:37
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
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Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Космос

Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутском планетарии

Занятия состоятся 2 и 4 апреля в полвосьмого вечера.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Футбол

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
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Общество

Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".
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Старейшая пирожковая в Петербурге продолжит работу

Старейшая петербургская пирожковая «Хозяюшка» на Московском проспекте сможет продолжить работу.
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