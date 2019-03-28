Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчётного банка»Говорит Москва 01:40
По величине активов банк на 1 января занимал 403-е место в банковской системе России.
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Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.Коммерсантъ02:24
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Армия и оружие
Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 20:22
Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма
Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Политика
ЦИК назвал условие для нового обсуждения передачи мандата Грудинину
ЦИК РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, если только 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:42
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено в 09:07
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Космос
Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутском планетарии
Занятия состоятся 2 и 4 апреля в полвосьмого вечера.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено в 14:50
Общество
Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график
В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Происшествия
Снятый на видео с обнаженной женщиной судья из Ставрополя лишился статуса
Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. Запись была опубликована в сети в августе 2018 года.
Обновлено в 20:46
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Общество
Медведев 29 марта встретится с главами Mail.Ru Group и «Яндекса»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".
Обновлено в 08:30
Общество
Старейшая пирожковая в Петербурге продолжит работу
Старейшая петербургская пирожковая «Хозяюшка» на Московском проспекте сможет продолжить работу.
Обновлено в 14:51