Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчётного банка»Говорит Москва 01:40
По величине активов банк на 1 января занимал 403-е место в банковской системе России.
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с чего всё началось
Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.Коммерсантъ02:24
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Судя по тизеру, бренд Aurus получит весь спортивный автомобиль, созданный на болиде Oreca 07-Gibson LMP2.
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Спущенная на воду подводная лодка будет передана Тихоокеанскому флоту в текущем году.
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Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
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Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
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Обновлено в 17:48
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Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией
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Политика
США пообещали помогать христианам на Ближнем Востоке
Белый дом намерен через неправительственные организации помогать христианским организациям в странах Ближнего Востока, заявил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в ходе выступления в католическом университете Ave Maria в американском штате Флорида.
Обновлено в 19:02
Политика
Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года
Обновлено в 10:03
Общество
Марки качественного сливочного масла назвал Росконтроль
Обновлено в 05:35
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Политика
США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Технологии
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков.
Обновлено в 18:24
Здоровье
Ученые назвали продукты, провоцирующие инфаркт
Людям с риском развития инфаркта советуют исключить эти продукты из рациона.
Обновлено в 14:53
Кино
Вышел трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 16:04
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Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
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Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10