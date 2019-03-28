Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчётного банка»Говорит Москва 01:40

По величине активов банк на 1 января занимал 403-е место в банковской системе России.
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Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе
, опубликованном на сайте регулятора.
Коммерсантъ02:24

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Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

ТАСС02:25

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

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ЦБ отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка

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Интерфакс01:56

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчётного банка

RT на русском01:53

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Взгляд.ру02:05

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Коммерсантъ02:24
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