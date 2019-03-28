Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»Российская газета 02:21
Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
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Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.Коммерсантъ02:24
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
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Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
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Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
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Футбол
Лэмпард: Сарри немного не повезло в «Челси»
Обновлено в 10:32
Политика
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
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Группировка кораблей НАТО вошла в Черное море
«Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:41
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
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Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
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Армия и оружие
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В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
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Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.
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Технологии
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
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С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.
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Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
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