Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»Российская газета 02:21

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
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с чего всё началось
Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе
, опубликованном на сайте регулятора.
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Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

ТАСС02:25

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ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

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ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Интерфакс01:56

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчётного банка

RT на русском01:53

ЦБ отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка

Банки.ру01:35

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Взгляд.ру02:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
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