ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»Российская газета 02:21

с чего всё началось

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Политика Трамп сделал заявление по России и Венесуэле Президент США Дональд Трамп сделал заявление, из которого следует, что "Россия должна уйти из Венесуэлы".

Политика Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.

Политика Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины Вторую позицию делят действующих президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, их готовы поддержать по 17% избирателей, сообщает сайт социологической группы «Рейтинг».

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Происшествия В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.

Политика «Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.

Политика Соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко, на основании чего сразу нескольким соратникам президента страны Петра Порошенко были вынесены официальные подозрения в отмывании миллиардов гривен.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.

Политика Путин поручил выделить средства на терминал СПГ в Сабетте Российский лидер Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года средства на строительство терминала СПГ «Утренний» в морском порту Сабетта.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Армия и оружие Группировка кораблей НАТО вошла в Черное море «Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», - говорится в сообщении.

Политика Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.

Происшествия За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.

Технологии Силовики взялись за VPN-сервисы в России Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Культура YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.

Общество Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.