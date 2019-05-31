Экономика
ЦБ отозвал лицензию у КемсоцинбанкаРБК вчера в 22:08
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора. В банке назначена временная администрация. которая будет действовать до прихода конкурсного управляющего или ликвидатора.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США
Правительство Японии в пятницу официально приняло решение отодвинуть зоны учений ВМС США от Токио.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов»
Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).
Обновлено вчера в 14:10
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей
Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Балтийское море
Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря через датский пролив Большой Бельт.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Новокузнечане сообщают о повсеместно поваленных деревьях, в том числе и на машины, сорванных баннерах и прочих разрушениях.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Пострадавшего в ДТП в Приморье китайского туриста выписали из больницы
Врачи выписали китайского туриста и русского водителя, пострадавших при опрокидывании автобуса с туристами в Приморье, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:20
Спорт
Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале
Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Кабардино-Балкарии по делу о взятках задержаны 12 полицейских
В Кабардино-Балкарии по делу о получении взятки задержаны 12 сотрудников республиканского МВД, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 13:04
Баскетбол
Казинс сыграет в финальной серии НБА с «Торонто», сообщили СМИ
Центровой "Голден Стэйт" Демаркус Казинс примет участие в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с "Торонто", сообщается в микроблоге ESPN в Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол
Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Обновлено вчера в 20:41
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Здоровье
УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 12:04
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
В Будапеште задержан украинский капитан утонувшего речного катера
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Егор Бероев и Ксения Алферова устроят праздник мороженого
Специально ко Дню мороженого ГУМ заготовит более 130 000 порций для москвичей и гостей столицы.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:05
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено 29 мая в 08:34
Наука
Раскрыта природа шаровой молнии
Как пишет Science Alert, Торчигин предлагает физическую модель, которую можно экспериментально доказать или опровергнуть, однако она не объясняет некоторые разновидности шаровых молний, наблюдаемых в природе.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено вчера в 13:32
Технологии
«Яндекс» показал Путину программу для анализа усталости водителей
Российская транснациональная компания «Яндекс» продемонстрировала президенту РФ Владимиру Путину устройство, способное определять уровень усталости водителей.
Обновлено вчера в 17:12