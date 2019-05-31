Экономика
ЦБ отозвал лицензию у КемсоцинбанкаNews.ru 30 мая в 22:14
Кемеровский социально-инновационный банк остался без лицензии Банка России. Распоряжение регулятора вступает в силу с 31 мая 2019 года. Кредитная организация больше не сможет осуществлять операции, говорится в сообщении.
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В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
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Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
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Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
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В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»
В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
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Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
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Дзюба у Урганта: постоянно шутил, назвал себя Артемом Сноу
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Общество
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Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
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Происшествия
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
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Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
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Адвокаты же указали, что Киркоров с концертом выступал не в ресторане, а на Летней эстраде местной филармонии.
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Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
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Президент Дональд Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций США (GSP), говорится в заявлении Белого дома.
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Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
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Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
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