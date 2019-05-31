Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»RT на русском вчера в 21:59
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» (АО «Кемсоцинбанк»).
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:44, Ашберн
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Балтийское море
В акваторию Балтийского моря вошел командно-штабной корабль Mount Whitney американских военно-морских сил (ВМС).
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Футбол
Президент «Ливерпуля»: думаю, Коутиньо жалеет о решении уйти в «Барселону»
Могу сказать о нём только хорошие вещи, но мне кажется, что он покинул «Ливерпуль», потому что хотел играть за один из двух крупнейших клубов Испании.
Обновлено в 03:24
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль
31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти
«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента
Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Транспорт
Беглов рассказал о строительстве новых станций метро в Петербурге
Все планы по строительству 29 станций метро в Петербурге обязательно будут выполнены, заявил врио губернатора города Александр Беглов в эфире телеканала «78».
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлолома
Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом.
Обновлено в 03:15
Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»
Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года.
Обновлено в 03:09
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери
Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Политика
В Малайзии раскритиковали следствие по MH17 за попытки «обвинить русских»
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Экономика
Назван самый богатый ректор в ХМАО по итогам 2018 года
Ректор Нижневартовского государственного университета стал самым состоятельным из руководителей вузов в ХМАО по итогам декларационной кампании.
Обновлено 29 мая в 08:31
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Электричка сбила трех человек на востоке Москвы
Несчастный случай произошел на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый ситуацией.
Обновлено в 02:30
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено вчера в 08:43
Здоровье
За навязывание кредитов пациентам тюменская клиника выплатит более 4 млн рублей
Сотрудники медучреждения навязывали гражданам кредиты. Первые жалобы на клинику начали поступать в начале прошлого года.
Обновлено в 01:27
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Авто
Продажи Lamborghini выросли в России в три раза
Продажи новых машин бренда Lamborghini в прошлом месяце практически в три раза обошли показатель в прошлом году за аналогичный период — 7 единиц.
Обновлено вчера в 13:32