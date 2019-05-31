Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»RT на русском вчера в 21:59

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» (АО «Кемсоцинбанк»).
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В Кемсоцбанке сообщили, что ажиотажа в отделениях финучреждения нет

ТАСС01:22

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

РИА Новостивчера в 21:43

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

РБКвчера в 22:08

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»

Ведомостивчера в 22:06

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

RT на русскомвчера в 21:59

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Rambler News Service00:03

ЦБ обнаружил «дыру» в Роскомснаббанке почти на 19 млрд рублей

Банки.рувчера в 10:49
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:44, Ашберн
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Корабль ВМС США вошел в Балтийское море

В акваторию Балтийского моря вошел командно-штабной корабль Mount Whitney американских военно-морских сил (ВМС).
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Арабские государства объединились против Ирана

Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Футбол

Президент «Ливерпуля»: думаю, Коутиньо жалеет о решении уйти в «Барселону»

Могу сказать о нём только хорошие вещи, но мне кажется, что он покинул «Ливерпуль», потому что хотел играть за один из двух крупнейших клубов Испании.
Обновлено в 03:24
Политика

Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль

31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти

«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Политика

Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57

Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Транспорт

Беглов рассказал о строительстве новых станций метро в Петербурге

Все планы по строительству 29 станций метро в Петербурге обязательно будут выполнены, заявил врио губернатора города Александр Беглов в эфире телеканала «78».
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлолома

Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом.
Обновлено в 03:15
Футбол

Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»

Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года.
Обновлено в 03:09
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери

Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Политика

В Малайзии раскритиковали следствие по MH17 за попытки «обвинить русских»

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Экономика

Назван самый богатый ректор в ХМАО по итогам 2018 года

Ректор Нижневартовского государственного университета стал самым состоятельным из руководителей вузов в ХМАО по итогам декларационной кампании.
Обновлено 29 мая в 08:31
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Электричка сбила трех человек на востоке Москвы

Несчастный случай произошел на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый ситуацией.
Обновлено в 02:30
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено вчера в 08:43
Здоровье

За навязывание кредитов пациентам тюменская клиника выплатит более 4 млн рублей

Сотрудники медучреждения навязывали гражданам кредиты. Первые жалобы на клинику начали поступать в начале прошлого года.
Обновлено в 01:27
Политика

В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным

Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Авто

Продажи Lamborghini выросли в России в три раза

Продажи новых машин бренда Lamborghini в прошлом месяце практически в три раза обошли показатель в прошлом году за аналогичный период — 7 единиц.
Обновлено вчера в 13:32
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