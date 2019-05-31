Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»RT на русском вчера в 21:59

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».
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АСВ: выплаты вкладчикам Кемсоцинбанка начнутся не позднее 14 июня

Банки.ру01:21

ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк

Газета.Ruвчера в 22:16

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

РИА Новостивчера в 21:43

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»

Ведомостивчера в 22:06

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

RT на русскомвчера в 21:59

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

РБКвчера в 22:08

В Кемсоцбанке сообщили, что ажиотажа в отделениях финучреждения нет

ТАСС01:22
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Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Обновлено вчера в 22:24
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Технологии

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Наука

«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать

Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Авто

Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено 29 мая в 00:53
Финансы

Нерезидентов измерят плоской шкалой

Подоходный налог для отсутствующих в стране более полугода может быть снижен Правительство готовится снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30% до стандартных 13%, сообщил 30 мая первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 15:30
Культура

Собчак потеснит Урганта на Первом канале

Телеведущая Ксения Собчак получит программу в прайм-тайм на Первом канале, передает Mash.
Обновлено вчера в 08:59
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Обновлено вчера в 04:41
Политика

Шаманов рассказал о последствиях выхода России из ДРСМД вслед за США

Глава комитета по обороне Владимир Шаманов озвучил позицию военных и профильного комитета по поводу проекта о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, внесенного президентом в Госдуму.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» на старте финальной серии НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:27
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира

Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Бузова вернет куртку за 300 тысяч рублей пожаловавшемуся на нее бренду

Звезда выразила готовность вернуть куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч рублей, а деньги потратить на благое дело.
Обновлено в 00:55
Спорт

Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале

Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Политика

Лига арабских государств выступила против Ирана

Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Новая китайская «зенитка» в странном исполнении

Китайский военный аналитик Вэй Донгсу, считает, что появление оружия в ежедневном отчете указывает на то, что новое изделие уже готово и, возможно, эксплуатируется в вооруженных силах Китая.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки

Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов

Обновлено в 00:55
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики

Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков.
Обновлено вчера в 10:02
Политика

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
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