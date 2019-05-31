Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»RT на русском вчера в 21:59
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».
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Политика
Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Обновлено вчера в 22:24
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено 29 мая в 00:53
Финансы
Нерезидентов измерят плоской шкалой
Подоходный налог для отсутствующих в стране более полугода может быть снижен Правительство готовится снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30% до стандартных 13%, сообщил 30 мая первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 15:30
Культура
Собчак потеснит Урганта на Первом канале
Телеведущая Ксения Собчак получит программу в прайм-тайм на Первом канале, передает Mash.
Обновлено вчера в 08:59
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Шаманов рассказал о последствиях выхода России из ДРСМД вслед за США
Глава комитета по обороне Владимир Шаманов озвучил позицию военных и профильного комитета по поводу проекта о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, внесенного президентом в Госдуму.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» на старте финальной серии НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:27
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»
Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира
Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Бузова вернет куртку за 300 тысяч рублей пожаловавшемуся на нее бренду
Звезда выразила готовность вернуть куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч рублей, а деньги потратить на благое дело.
Обновлено в 00:55
Спорт
Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале
Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Политика
Лига арабских государств выступила против Ирана
Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Новая китайская «зенитка» в странном исполнении
Китайский военный аналитик Вэй Донгсу, считает, что появление оружия в ежедневном отчете указывает на то, что новое изделие уже готово и, возможно, эксплуатируется в вооруженных силах Китая.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки
Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов
Обновлено в 00:55
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики
Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22