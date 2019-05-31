Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»RT на русском вчера в 21:59
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».
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Происшествия
В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
В Будапеште задержан украинский капитан утонувшего речного катера
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в три раза
По данным специалистов, в апреле текущего года в России было куплено 20 новых автомобилей марки Lamborghini, что в три раза больше результата 2018 года.
Обновлено вчера в 14:03
Кино
Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»
«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Что изменится в российских законах в июне 2019 года
Мобильная связь Внутрисетевой роуминг внутри России будет отменен с 1 июня.
Обновлено в 00:32
Общество
Спецдокладчик ООН: в Британии Ассанжа подвергают психологическим пыткам
Британские власти подвергают основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам, заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей
Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
На Украине четыре человека погибли при крушении вертолета Ми-8
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Беглов сообщил о приоритетных транспортных проектах
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире телеканала "78" о планах Смольного приступить в 2020 году к реализации четырех наиболее приоритетных транспортных проектов.
Обновлено вчера в 18:33
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Филипп Янковский назвал Никиту Михалкова образцом актера и личности
Обновлено 29 мая в 11:24
Футбол
Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата
Обновлено вчера в 18:07
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено вчера в 02:59
Экономика
Bayer заморозила проект по локализации производства
Bayer заморозила проект по локализации производства Скандал вокруг дженериков, которые выводятся на рынок до истечения сроков патентной защиты оригинальных препаратов, привел к тому, что иностранные фармкомпании приостанавливают локализацию производства своих лекарств в России.
Обновлено вчера в 18:17
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
Подразделения Вооруженных Сил РФ укомплектованы политруками на 95%
По плану становление ГВПУ будет проходить в три этапа: на первом (до 1 октября 2018 года) планировалось завершить формирование центральных структур, на втором (до 1 декабря прошлого года) - сформировать систему военно-политической работы в войсках, на третьем этапе (с 1 сентября 2019 года) планируется начать подготовку кадров для ГВПУ в вузах Минобороны.
Обновлено в 00:07
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Финансы
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Культура
Собчак получит прайм-тайм на Первом канале, потеснив Урганта и Познера
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Дальневосточная депрессия принесет на Сахалин прохладу и дожди
В субботу погода Сахалина окажется под влиянием циклона, смещающегося с Хабаровского края. Ожидаются небольшие и умеренные дожди.
Обновлено в 00:21