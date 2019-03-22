Экономика
ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»ТАСС 02:16
Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.
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Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Кети Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом
Кети Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом Артистка танцует под треки бывшего возлюбленного.
Обновлено в 01:55
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов
На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.
Обновлено в 07:00
Политика
Япония выразила протест Китаю из-за бурения месторождений газа
Власти Японии заявили протест Китаю из-за бурения газа в Восточно-Китайском море в одностороннем порядке.
Обновлено в 02:00
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Авто
Пикап Ford F-150 ударно выступил на краш-тестах
Итоги любопытны: пикап Ford F-150 единственный получил наивысшую оценку во всех типах краш-тестов без исключений, однако единственный автомобиль в этой порции испытаний, заработавший рейтинг Top Safety Pick, — Honda Ridgeline.
Обновлено в 03:50
Футбол
СМИ: Джеко и Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке «Ромы»
Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча чемпионата Италии против СПАЛа (1:2), сообщают итальянские СМИ.
Обновлено в 06:58
Экономика
Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено 20 марта в 11:38
Здоровье
Минздрав Башкирии назвал поликлиники, где самые длинные очереди
Министерство здравоохранения Башкирии назвало поликлиники с самыми длинными очередями.
Обновлено в 03:52
Игры
Paradox презентовала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Действие в Bloodlines 2 уже происходят в Сиэтле, а по сюжету тут и как в первой части ведутся войны между кланами вампиров.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Обновлено в 04:48
Космос
Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету
Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном
Футболист сборной России Далер Кузяев не сыграет в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана, сообщается в микроблоге российской сборной в Twitter.
Обновлено в 06:41
Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем
«Газпром» анонсировал переход на взаиморасчеты с партнерами из Китая в национальных валютах.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Microsoft прекратил поддерживать Windows 7
Известной корпорацией Microsoft выпущен патч, исходя из которого пользователи получили предупреждение о том, что в ближайшее время будет прекращена поддержка Windows 7. Помимо прекращения поддержки компания прекратит выпускать обновления безопасности.
Обновлено в 04:09
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Футбол
Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»
Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Общество
Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Космос
В центре Млечного Пути обнаружены гигантские «мосты»
Наблюдения центра Млечного Пути в рентгеновских лучах привели к открытию двух нагретых до высоких температур потоков, берущих свое начало в окружении сверхмассивной черной дыры и простирающихся на сотни световых лет выше и ниже плоскости нашей Галактики.
Обновлено вчера в 02:26
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире
Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 02:49
Политика
Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников
Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20