ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»ТАСС 02:16

Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.

ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»

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