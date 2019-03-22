Экономика
ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»ТАСС 02:16
Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.
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Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
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В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
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Букмекеры уверены, что Загитова выиграет ЧМ в Сайтаме
Обновлено в 01:56
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
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Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
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Спорт
Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг
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Футбол
Рио Фердинанд: «Взял бы Санчо в „МЮ“»
Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
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Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
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Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ
Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.
Обновлено в 05:17
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Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалку
Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
Бизнес просит декриминализировать невозвращение валютной выручки
По мнению бизнес-сообщества, невозвращение выручки в иностранной валюте не может являться самостоятельным преступлением, а должно выступать в качестве отягчающего обстоятельства по иным составам преступлений, например по отмыванию денег.
Обновлено 19 марта в 09:18
Экономика
Siemens и «Газпром энергохолдинг» подписали меморандум о создании совместного предприятия
ООО "Сименс" и "Газпром энергохолдинг" договорились о создании совместного предприятия, сообщили в пресс-службе Siemens.
Обновлено в 05:16
Экономика
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Гаджеты
Xiaomi объявила цену смартфона Redmi Note 7 в России
Продажи Xiaomi Redmi Note 7 стартуют 28 марта по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей за версию 3+32 ГБ (вариант с 4 ГБ + 64 ГБ оценен в 15 990 рублей), сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 04:00
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
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Ученые РФ разработали новый способ чтения SMS
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Обследование косаток и белух из «китовой тюрьмы» началось в Приморье
Обновлено 20 марта в 07:59
Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Андрей Малахов со съемочной группой побывал на перевале Дятлова
Известный российский ведущий и тележурналист Андрей Малахов со своей съемочной командой побывал на перевале Дятлова, где снял выпуск посвященной таинственной гибели студентов в 1959 году.
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Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46