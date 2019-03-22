ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»ТАСС 02:16

Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.

ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»

Интернет Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.

Происшествия В аэропорту Токио столкнулись два самолета В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.

Происшествия МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.

Наука Предсказано катастрофическое подводное извержение Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.

Футбол Рио Фердинанд: «Взял бы Санчо в „МЮ“» Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Шоу-бизнес Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.

Политика Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.

Футбол Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалку Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.

Шоу-бизнес На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.

Экономика Бизнес просит декриминализировать невозвращение валютной выручки По мнению бизнес-сообщества, невозвращение выручки в иностранной валюте не может являться самостоятельным преступлением, а должно выступать в качестве отягчающего обстоятельства по иным составам преступлений, например по отмыванию денег.

Экономика Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Гаджеты Xiaomi объявила цену смартфона Redmi Note 7 в России Продажи Xiaomi Redmi Note 7 стартуют 28 марта по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей за версию 3+32 ГБ (вариант с 4 ГБ + 64 ГБ оценен в 15 990 рублей), сообщает «Пятый канал».

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.

Происшествия Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.

Гаджеты Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.

Общество Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Экономика Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40% Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.

Происшествия Андрей Малахов со съемочной группой побывал на перевале Дятлова Известный российский ведущий и тележурналист Андрей Малахов со своей съемочной командой побывал на перевале Дятлова, где снял выпуск посвященной таинственной гибели студентов в 1959 году.