Экономика

ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»Интерфакс 01:35

Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация". По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе страны.
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