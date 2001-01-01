Экономика

ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Сибирский спас»ТАСС 02:33

Банк России приказом от 14 марта 2019 года отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании "Сибирский Спас", следует из материалов регулятора.
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Центробанк отозвал лицензии у двух страховщиков

Реальное время03:13

ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков и приостановил еще у одного

Банки.ру02:45

ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков и у одного приостановил

Агентство страховых новостей03:03

ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Сибирский спас»

ТАСС02:33

У «Сибирского Спаса» отозвали лицензию

Город новостей02:17
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Происшествия

В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях погибли 40 человек

Обновлено в 02:45
Общество

Строительство завода на Байкале приостановлено

Строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено.
Обновлено в 03:27
Политика

ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе

Евросоюз наложил санкции на восемь граждан России за инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Семья Началовой не знает об отеке мозга у певицы

Ранее в СМИ появилась информация, что состояние исполнительницы резко ухудшилось из-за отека мозга.
Обновлено вчера в 16:47
Космос

С Байконура стартовал корабль «Союз МС-12» со следующим экипажем МКС

Ракета-носитель «Союз» с космическим кораблем «Союз МС-12» стартовала с космодрома «Байконур» для доставки на орбиту следующего экипажа Международной космической станции МКС-59/60.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

В Совбезе заявили о стягивании войск НАТО к российским границам

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью газете «Красная звезда» заявил, что Североатлантический альянс стягивает свои войска к российским границам.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Вице-губернатор Приморья ушел в отставку

Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Общество

Синоптики рассказали, когда весна окончательно придет в Москву

В столице весна окончательно наступит примерно к 25 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя центры погоды "Фобос".
Обновлено в 02:56
Общество

«Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы России по итогам зимы

Обновлено в 03:24
Происшествия

Россиянка заморила приемного ребенка до инвалидности ради пособия

Суд приговорил к шести годам лишения свободы жительницу Магаданской области Любовь Короткову, которая заморила приемного ребенка до состояния инвалидности, чтобы получать социальное пособие.
Обновлено в 03:50
Политика

В Симферополе прошло шествие в честь пятилетия воссоединения с Россией

Праздничное шествие по центральным улицам Симферополя с участием нескольких тысяч человек открыло торжества по случаю пятой годовщины референдума и воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:48
Финансы

В Центробанке предупредили о росте цен

Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2 процента — с 5 процентов в январе.
Обновлено в 02:39
Религия

Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать музей Рублева РПЦ

Обновлено в 03:32
Общество

Легендарный ресторан «Арагви» закрылся в Москве

Обновлено в 01:09
Происшествия

В Саратове на ходу загорелся трамвай

Дым виден с отдаленных районов Саратова. Судя по фото, загорелся вагон трамвая №3. Из-за пожара парализовано движение по данному маршруту.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Грузовое судно село на мель в Керченском проливе

Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Врач запретил называть Маугли найденную в московской квартире девочку

Главный врач Тушинской больницы Москвы Исмаил Османов призвал прекратить называть "Маугли" девочку, которую на этой неделе обнаружили в замусоренной квартире на севере столицы.
Обновлено в 03:10
Авто

Tesla представила новый электрокроссовер Model Y

Tesla представила электрокроссовер-внедорожник Model Y, он уже доступен для предзаказа, но серийное производство еще не началось, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В США заявили о начале производства запрещённых ДРСМД ракет

Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным морем

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Финансы

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Авто

США обвинили Volkswagen в крупном мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Volkswagen в "крупном мошенничестве", передает CNBC.
Обновлено в 01:27
Политика

Правительство предложило «Победе» вместо 30 Boeing Max купить российские МС-21

Правительство пока не разрешило 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» – лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max.
Обновлено вчера в 15:22
Транспорт

ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05
Футбол

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 0,6 балла за счет победы "Бенфики" над загребским "Динамо" (3:0).
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие

По Тель-Авиву из сектора Газа выпустили две ракеты

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - уточнили военные.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

СК завел дело после убийства мужчины в Мытищах

Обновлено в 02:53
Экономика

Газпромбанк вышел из капитала совместного предприятия c PDVSA

Газпромбанк вышел из капитала совместного c венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA (Petroleos de Venezuela) предприятия Petrozamora.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Познер раскритиковал Дудя за интервью с Киселевым

Обновлено в 03:39
Политика

Поездка делегации Совфеда в США не состоится, сообщил источник

Ранее источник в верхней палате российского парламента сообщил РИА, что делегация Совфеда может посетить США и встретиться со своими коллегами в Конгрессе и Сенате в начале 2019 года.
Обновлено в 03:26
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