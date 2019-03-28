Экономика
ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Ангара»Право.ру 05:18
Банк России отозвал у страховой компании «Ангара» лицензии на осуществление добровольного имущественного и личного страхования, а также обязательного страхования по ОСАГО. Соответствующий приказ ЦБ опубликовал на своём сайте 29 марта.
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Иркутская страховая компания «Ангара» откажется от лицензий на страхование из-за мошенников
Интерфакс - Россиявчера в 05:54
Страховая компания «Ангара» отказывается от лицензий из-за автоюристов
Российская газетавчера в 04:45
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Правила зачисления зарплат в России решили изменить
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Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
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Политика
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Среди видов экономической деятельности, где нельзя привлекать мигрантов указаны, в частности, строительство, производство еды и напитков, торговля, авторемонт, перевозка пассажиров в общественном транспорте и такси и так далее.
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Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
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Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
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Школы Сургута начнут ежедневно публиковать снимки с едой из столовых
Школы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 1 апреля начнут ежедневно размещать на своих сайтах фотографии с едой из столовых.
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На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
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