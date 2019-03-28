Экономика

ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Ангара»Право.ру 05:18

Банк России отозвал у страховой компании «Ангара» лицензии на осуществление добровольного имущественного и личного страхования, а также обязательного страхования по ОСАГО. Соответствующий приказ ЦБ опубликовал на своём сайте 29 марта.
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ЦБ отозвал лицензии «Ангары» и ввел временную администрацию

Агентство страховых новостей05:11

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

ТАСС04:53

ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Ангара»

Банки.ру04:25

Страховая компания «Ангара» уходит

Московский Комсомолец02:59

Центробанк отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

Аргументы и Факты05:05

Иркутская страховая компания «Ангара» откажется от лицензий на страхование из-за мошенников

Интерфакс - Россиявчера в 05:54

Страховая компания «Ангара» отказывается от лицензий из-за автоюристов

Российская газетавчера в 04:45
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Теннис

Изнер вышел в финал турнира в Майами

Американский теннисист Джон Изнер вышел в финал соревнований категории «Мастерс» в Майами (США).
Обновлено в 15:25
Авто

Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N

Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

Обновлено в 14:14
Происшествия

ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.
Обновлено в 14:20
Игры

На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков

Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
Происшествия

В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек

СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Обновлено в 08:55
Политика

Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире

Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.
Обновлено в 13:17
Общество

Мигранты не смогут трудоустроиться в Якутии

Среди видов экономической деятельности, где нельзя привлекать мигрантов указаны, в частности, строительство, производство еды и напитков, торговля, авторемонт, перевозка пассажиров в общественном транспорте и такси и так далее.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева

Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено в 10:14
Общество

Школы Сургута начнут ежедневно публиковать снимки с едой из столовых

Школы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 1 апреля начнут ежедневно размещать на своих сайтах фотографии с едой из столовых.
Обновлено в 07:21
Политика

США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Политика

Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде

Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
Обновлено в 13:38
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286.
Обновлено в 11:27
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Футбол

В интернете опубликовали фото формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.
Обновлено в 10:11
Хоккей

Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»

Обновлено в 15:35
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
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