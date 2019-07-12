Экономика
ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организацийТАСС 02:10
Банк России приказами от 12 июля 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у небанковских кредитных организаций (НКО) "21 Век" (г. Санкт-Петербург) и "Частный расчетно-кассовый центр" (г. Москва), сообщил регулятор. Обе НКО не являются участниками системы страхования вкладов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек
По меньшей мере, пять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.
Обновлено в 01:42
Общество
Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Составлен рейтинг российских вузов, чьи студенты-выпускники получают самые высокие зарплаты. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Обновлено 10 июля в 12:52
Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК
Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Самочувствие избитой в Ингушетии девочки улучшается
Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии семилетней девочки По данным пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, семилетняя Аиша Ажигова стала активнее и лучше есть, однако комплексная терапия продолжается.
Обновлено в 01:06
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Политика
Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник, 15 июля, проведет переговоры с грузинскими депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».
Обновлено в 01:24
Музыка
Вандалы «отменили» фестиваль «Старый Новый Рок»
«Фестиваль «Старый Новый Рок» на «Волне» и тест творческого кластера состоится, несмотря на все провокации с рекламными плакатами», — сообщили в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая ответила записавшимся к ней в подруги поклонницам
Как отмечает Высоцкая, она интроверт и друзей у нее всегда было мало.
Обновлено вчера в 19:28
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено вчера в 08:12
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Общество
Более 1 млн москвичей ежедневно заходят на портал mos.ru
Порядка 1 млн жителей Москвы ежедневно посещают портал mos.ru, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре подал заявление об отставке
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Путин сменил губернатора Севастополя
Врио главы города назначен Михаил Развожаев. Овсянников стал губернатором Севастополя в 2016 году.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку
Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об оставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Меркель на встрече с премьером Дании осталась сидеть во время гимна
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
BITPoint Japan, ведущая операции с криптовалютами, заявила о крупной утечке средств
Японская компания BITPoint, которая проводит операции с криптовалютами, объявила о крупной утечке средств и приостановке операций.
Обновлено в 01:36