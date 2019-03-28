Экономика
ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Ангара»Банки.ру 04:25
В отдельном сообщении регулятора уточняется, что у СК "Ангара" отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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Иркутская страховая компания «Ангара» откажется от лицензий на страхование из-за мошенников
Интерфакс - Россиявчера в 05:54
Страховая компания «Ангара» отказывается от лицензий из-за автоюристов
Российская газетавчера в 04:45
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