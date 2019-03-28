Экономика
ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Ангара»Банки.ру 04:25
В отдельном сообщении регулятора уточняется, что у СК "Ангара" отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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Иркутская страховая компания «Ангара» откажется от лицензий на страхование из-за мошенников
Интерфакс - Россиявчера в 05:54
Страховая компания «Ангара» отказывается от лицензий из-за автоюристов
Российская газетавчера в 04:45
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
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Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил журналистам, что на данный момент не видит предпосылок для обсуждения позиции главного тренера футбольного клуба Юрия Семина.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
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Работникам позволят самим выбрать зарплатный банк
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Крылья Советов — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 09:07
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
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Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье
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Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Назрани у здания мэрии произошла стрельба
Стрельба из травматического оружия произошла возле здания мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
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Политика
Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде
Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
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Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.
Обновлено в 04:01