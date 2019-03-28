Экономика

ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Ангара»Банки.ру 04:25

В отдельном сообщении регулятора уточняется, что у СК "Ангара" отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензии «Ангары» и ввел временную администрацию

Агентство страховых новостей05:11

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

ТАСС04:53

ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Ангара»

Банки.ру04:25

Страховая компания «Ангара» уходит

Московский Комсомолец02:59

Центробанк отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

Аргументы и Факты05:05

Иркутская страховая компания «Ангара» откажется от лицензий на страхование из-за мошенников

Интерфакс - Россиявчера в 05:54

Страховая компания «Ангара» отказывается от лицензий из-за автоюристов

Российская газетавчера в 04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

Обновлено в 03:54
Общество

Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу

Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Авто

Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей

Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Технологии

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Авто

УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа»

Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Наука

Впервые зарегистрирован рост мощности в квантовом двигателе

Международная команда исследователей впервые зарегистрировала рост квантовой мощности в квантовом двигателе.
Обновлено 26 марта в 12:59
Политика

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Происшествия

Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске

Обновлено в 07:24
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Здоровье

Хирургическое отделение Пеновской ЦРБ переехало в новое помещение

Хирургическое отделение переехало из аварийного корпуса в капитально отремонтированное помещение.
Обновлено в 07:24
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено в 07:06
Политика

Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Защитившего мать подростка наградили посмертно

Обновлено в 08:56
Футбол

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Общество

«Аэрофлот» создает хаб в Красноярске

Обновлено в 08:26
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

Обновлено в 05:04
Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Юлию Гусману сделали операцию на сердце

Как сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал Mash, врачи сделали операцию 75-летнему актеру.
Обновлено в 07:21
Политика

Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка

Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
Обновлено в 08:22
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции освободила подозреваемого в незаконной разведдеятельности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:00
Спорт

Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Технологии

Медведев поддержал идею Mail.ru Group разработать платформу для школ

Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил о необходимости создания единой образовательной платформы на уровне всей страны и попросил поддержки правительства.
Обновлено в 07:25
Общество

Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь

Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.
Обновлено в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное