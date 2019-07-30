Темпы прироста потребительского кредитования в России в мае-июне 2019 года, по данным ЦБ, замедлялись, на фоне этого понижается вклад кредитования в потребительские расходы.

Общество 29% россиян не хватает средств на отпуск 31% не хватает на отдых с заработком от 30 000 до 49 999 рублей в месяц, 24% не могут позволить отпуск с зарплатой от 50 000 до 79 999 рублей в месяц.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Шоу-бизнес Пока Брэд Питт занят карьерой: Джоли сводила детей на выставку Да и у Энджи с карьерой все хорошо: недавно на Comic Con она объявила, что присоединяется к вселенной Marvel и снимется в фильме «Вечные».

Политика Трамп пообещал Китаю жесткие условия по торговой сделке после выборов В Китае, 30 июля, начинается очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном.

Общество Названы признаки профессионального выгорания Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.

Авто «Автостат» назвал популярные машины с пробегом в России по итогам июня Аналитическое агентство «Автостат» провело исследования, в результате которого выяснилось, что за июнь текущего года на отечественном рынке было продано 457,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Общество Беглов оценил ход капитального ремонта 1-го Инженерного моста Во вторник, 30 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с директором СПб ГБУ «Мостотрест» Андреем Кочиным проверил приведение в порядок одной из городских переправ.

Технологии НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.

Кино Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.

Кино Машков рассказал, при каком условии он готов вернуться в кино Известный российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков назвал условие, при котором он сможет вернуться на большие экраны.

Происшествия В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.

Музыка Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Авто Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России Французская компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.

Происшествия Момент падения военного самолета в Пакистане попал на видео Видео момента крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана появилось в Сети.

Авто Audi представила обновленный A4 Allroad В целом, A4 Allroad выглядит более внушительно, чем Avant, на котором он основан, и это масштабное обновление, внедренное Audi, освежает внешний дизайн до такой степени, что некоторые скажут, что это автомобиль следующего поколения, а не просто фейслифтинговая версия.

Авто Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera Линейка Porsche 911 становится шире, а компания-производитель постепенно раскрывает информацию о базовых версия Carrera в корпусах кабриолет и купе.

Футбол СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн В минувшем сезоне чемпионата России Чалов стал лучшим бомбардиром первенства, забив в 30 матчах 15 голов.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).

Политика Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.