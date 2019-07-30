Экономика
ЦБ отметил снижение вклада потребкредитования в расходы гражданТАСС 07:23
Темпы прироста потребительского кредитования в России в мае-июне 2019 года, по данным ЦБ, замедлялись, на фоне этого понижается вклад кредитования в потребительские расходы.
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В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
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