Экономика

ЦБ отметил снижение вклада потребкредитования в расходы гражданТАСС 07:23

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Темпы прироста потребительского кредитования в России в мае-июне 2019 года, по данным ЦБ, замедлялись, на фоне этого понижается вклад кредитования в потребительские расходы.
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Банк России: вклад кредитования в потребительские расходы снижается

Банки.ру08:29

Центробанк отметил снижение вклада потребкредитования в расходы граждан

Парламентская газета07:33

ЦБ отметил снижение вклада потребкредитования в расходы граждан

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ТЕМПЫ РОСТА ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЯ В МАЕ-ИЮНЕ ЗАМЕДЛЯЛИСЬ, ЕГО ВКЛАД В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СНИЗИЛСЯ -- ЦБР

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