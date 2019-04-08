Экономика
ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииТелеканал 360° 16:37
Центробанк ведет подобную статистику с 1997 года. Прошлогодний объем указанных инвестиций является минимальным за этот период, отмечает сайт РБК. Инвесторы, вкладывающие средства в российские компании, в 2018 году вывели из их капиталов около 22,4 миллиардов долларов.
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Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
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Экономика
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Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Общество
Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» вернутся в дикую природу
Обновлено 06 апреля в 23:24
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Армия и оружие
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Обновлено в 17:38
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Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей
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Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Кино
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Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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Трамп уволил главу Секретной службы США
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Обновлено в 17:04
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество
Российская восьмиклассница узнала о беременности при родах
По информации издания, ни родители 14-летней школьницы, ни сама девочка не замечали беременности.
Обновлено в 16:17
Транспорт
США не являются «номером 1» в создании беспилотных автомобилей - немецкий разработчик
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Обновлено в 20:20
Наука
Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом
Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено в 13:58
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Математики доказали, что «Беовульф» был написан одним автором
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Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Авто
Nissan и Dongfeng готовят конкурента внедорожнику Range Rover
Nissan и Dongfeng готовят конкурента внедорожнику Range Rover под брендом Venucia, а показ нового кроссовера состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 07:26
Культура
На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения
В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
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Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
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Обновлено вчера в 22:14
Экономика
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
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Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина
Второй участник финала – сильнейший клуб Западной конференции определится в матче СКА и ЦСКА. После шести встреч в серии ничья 3:3.
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Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Наука
Лекарство от проказы борется с раковыми клетками
Лекарство от проказы убивает раковые клетки.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину
Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40