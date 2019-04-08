ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииТелеканал 360° вчера в 16:37

На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора. Такие данные содержатся в статистических документах, опубликованных Центральным банком России. Центробанк ведет подобную статистику с 1997 года.

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Экономика Мигрантов в России стало меньше Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.

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