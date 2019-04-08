Экономика
ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииТелеканал 360° вчера в 16:37
На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора. Такие данные содержатся в статистических документах, опубликованных Центральным банком России. Центробанк ведет подобную статистику с 1997 года.
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Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
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Экономика
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Игры
Стала известна дата выхода Sniper Elite V2 Remastered
Sniper Elite V2 Remastered выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 19:25
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Энергетика
Польский чиновник заявил о потере страной до 23 млрд евро из-за России
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Обновлено в 04:47
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Армия и оружие
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Общество
Сеть супермаркетов в Британии обвинили в расизме из-за шоколадных утят
Одна из посетительниц сети британских супермаркетов Waitrose обнаружила на полках магазина набор шоколадных утят и обвинила руководство сети магазинов в расизме, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 21:13
Происшествия
Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева
Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Политика
Немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию после вопроса о России
Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник ответил ненормативной руганью украинским депутатам на заданный ими вопрос про Россию.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
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Космос
Нибиру может оказаться не убийцей, а спасительницей Земли
Обновлено в 08:59
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
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Обновлено в 13:51
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А
Обновлено в 19:30
Авто
Hyundai рассекретил облик нового бюджетного кроссовера Hyundai Venue
Южнокорейское автомобильное предприятие Hyundai показала впервые тизеры своего нового бюджетного кроссовера Venue, официальный показ состояться уже через несколько дней.
Обновлено в 15:06
Политика
Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
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Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
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Наука
Угрожающие дозы ртути и мышьяка не сказались на здоровье акул
Тяжелые металлы, накапливающиеся в организме животных, значительно влияют на их здоровье.
Обновлено в 12:32
Политика
Замминистра внутренней безопасности США подала в отставку
"Исполняющая обязанности заместителя министра Клэр Глэйди подала президенту прошение об отставке с завтрашнего дня", - написала она в своем Twitter.
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Политика
В России появятся генетические паспорта
У россиян могут появиться генетические паспорта уже к 2025 году.
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Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Здоровье
Энергетикам оставили свободу оборота
Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
Обновлено в 19:39