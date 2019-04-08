Экономика
ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииТелеканал 360° вчера в 16:37
На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора. Такие данные содержатся в статистических документах, опубликованных Центральным банком России. Центробанк ведет подобную статистику с 1997 года.
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