ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииТелеканал 360° вчера в 16:37

На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора. Такие данные содержатся в статистических документах, опубликованных Центральным банком России. Центробанк ведет подобную статистику с 1997 года.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Армия и оружие Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

Общество Конкурс по сбору вторсырья объявили в Новосибирске Соответственно, есть главный приз, есть награды за первое, второе и третье места.

Экономика Правила работы для пивоваров могут ужесточиться Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивоваров.

Происшествия Кокорин обратился к журналистам после заседания суда Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.

Экономика Мигрантов в России стало меньше Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Политика Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств 23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Наука Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.

Армия и оружие На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.

Экономика Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

Игры Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.

Политика Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.

Шоу-бизнес У Аршавина появилась новая возлюбленная Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС.

Экономика Китай задумал запретить майнинг криптовалют Решение еще не принято окончательно — Госкомитет только опубликовал список «вредных отраслей», куда попали те сферы экономики, которые слишком расточительно тратят ресурсы или сильно загрязняют окружающую среду, в их числе и оказался майнинг криптовалют.

Политика Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400 Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.

Происшествия Криминального авторитета Таро снова арестовали Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.

Политика Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.

Политика ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному более 22 тысяч евро По решению суда Навальному присуждено 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро адвокату в качестве компенсации судебных издержек.

Культура В России запустили новый телеканал «Победа» Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.