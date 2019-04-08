Экономика
ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииТелеканал 360° вчера в 16:37
На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора. Такие данные содержатся в статистических документах, опубликованных Центральным банком России. Центробанк ведет подобную статистику с 1997 года.
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Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
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Обновлено в 10:08
Армия и оружие
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Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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Общество
Конкурс по сбору вторсырья объявили в Новосибирске
Соответственно, есть главный приз, есть награды за первое, второе и третье места.
Обновлено в 07:30
Экономика
Правила работы для пивоваров могут ужесточиться
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивоваров.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Кокорин обратился к журналистам после заседания суда
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Роза Сябитова попалась на некачественном фотошопе
Обновлено в 11:27
Экономика
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Обновлено в 07:13
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Наука
Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом
Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено в 16:23
Общество
Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс»
Обновлено в 12:14
Игры
Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году
Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета
Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
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Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв
По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС.
Обновлено в 17:09
Экономика
Китай задумал запретить майнинг криптовалют
Решение еще не принято окончательно — Госкомитет только опубликовал список «вредных отраслей», куда попали те сферы экономики, которые слишком расточительно тратят ресурсы или сильно загрязняют окружающую среду, в их числе и оказался майнинг криптовалют.
Обновлено в 13:44
Политика
Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
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Политика
Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Индии госпитализировали Далай-ламу
Обновлено в 18:46
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному более 22 тысяч евро
По решению суда Навальному присуждено 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро адвокату в качестве компенсации судебных издержек.
Обновлено в 06:00
Культура
В России запустили новый телеканал «Победа»
Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00